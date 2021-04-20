В Татарстане приступили к сборке Aurus Senat: Сколько будет стоить российский авто премиум-класса

Первые машины сойдут с конвейера уже в мае

Первые покупатели смогут сесть за руль новых авто уже в мае 2021 года. Алиса ТИТКО Фото:

В республике уже приступили к серийному производству российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом рассказал Минпромторг России. Собирают их на Елабужском заводе Sollers, и уже в мае начинаются активные производственные работы.

- Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами, - сообщили в минпромторге России. - Первые покупатели получат свои автомобили уже в мае 2021 года.

Напомним, что кроме седанов на заводе в Елабуге будут выпускаться и премиальные внедорожники Aurus Komendant. Запуск этой линии пройдет чуть позже. Первые автомобили должны были представить на автосалоне в Москве уже в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции презентация была отложена.

Чуть ранее стало известно, что машины AURUS Senat первой серийной партии будут стоить 22 миллиона рублей. Представители бренда на своих официальных страницах в соцсетях, правда, отмечают, что дальнейшие выпуски автомобиля предполагаются и в других комплектациях, в том числе и в исполнении за 18 миллионов рублей.

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