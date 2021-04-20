«Результативно и экономично - выбор аграриев!»: аграрии Татарстана объяснили, почему приобретают сельхозтехнику Ростсельмаш

Затяжная зима неожиданно отступила, и на просторах Татарстана установилась весенняя погода. К этому времени аграрии уже успели подготовить технику к предстоящим полевым работам, массовое начало которых запланировано на вторую половину апреля

На днях в республике завершился смотр агромашин. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров, некоторые хозяйства активно обновляют свои автопарки. Только в первом квартале этого года приобретено около 1200 единиц на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей.

При этом, по словам министра, есть цель поддержать сельхозпредприятия в технологическом развитии и помочь, не снижая темпов обновления подвижного состава, приобрести минимум 450 тракторов, 150 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов и другой сельхозтехники.

Для ускоренной технической модернизации на сегодняшний день запущена беспрецедентная программа от АО «Росагролизинг». Аграрии могут приобрести технику на специальных условиях: увеличен срок договора лизинга, введены отсрочки на год для первых платежей, снижены размеры первоначальных взносов. Льготное лизинговое предложение не первый год поддерживает компания Ростсельмаш, что, несомненно, сильно порадовало татарстанских аграриев.

Сельскохозяйственники признаются, что выбирают технику Ростсельмаш под свои требования, опираясь в первую очередь на реальные отзывы своих коллег.

Заместитель генерального директора по механизации АО «Востокзернопродукт» Рамиль Шакиров в беседе с «Комсомолкой» подчеркнул, что техника этого мирового производителя отлично зарекомендовала себя и уже на протяжении пяти лет хозяйство активно заменяет выходящее из строя старое оборудование производительными новинками Ростсельмаш.

- У тех, кто занимается сельским хозяйством, каждая копейка на счету. Мы посмотрели на сайте «Росагролизинга» тракторы, которые хотели приобрести, опросили коллег и получили положительные рекомендации на технику Ростсельмаш, - отметил Шакиров.

Так, за последние пять лет предприятие постепенно приобрело 81 единицу техники: 10 зерноуборочных комбайнов TORUM 750 и TORUM 740, 36 единиц комбайнов ACROS, 8 кормоуборочных комбайнов RSM 1401, 14 самоходных косилок KSU 1 и 13 тракторов RSM 2375 (причем 8 из них были куплены в этом году). Еще шесть тракторов марки RSM поступят на вооружение «Востокзернопродукта» до 15 июля этого года.

- Изначально нас устраивала ценовая политика и возможности отсрочек платежа. За счет низкой цены техники мы могли бы менять ее в два раза чаще. Однако техника успешно показала себя в работе, и мы подчеркнули намного более важный ряд преимуществ. Во-первых, те же самые тракторы RSM по своим техническим характеристикам и силовым мощностям подошли к имеющемуся у нас сельскохозяйственному орудию. Во-вторых, Ростсельмаш сейчас хорошо оснащает технику электроникой. Работают кондиционеры, с завода встроена система GPS с возможностью параллельного вождения с подруливающим устройством. Механизатор задает программу трактору, и техника едет по полю. Это преимущество позволило нам спокойно увеличить нормы смены механизаторов на час-полтора, поскольку механизаторы устают не так сильно, как раньше. А благодаря тому, что можно заложить траекторию движения, посев проводится с наименьшими огрехами. Приобретая новую технику, мы организовали двухсменную работу механизаторов и на тракторах, и на комбайнах. Как итог - повышена производительность труда. Если потребуется, можно будет организовать и трехсменную работу. Техника от мирового производителя дает хозяйству новые возможности, - объяснил выбор компании Рамиль Шакиров.

Преимущества тракторов Ростсельмаш отметили и механизаторы Артур Семахин и Ренат Авхадиев. Презентуя модели журналистам, мужчины без труда совершили маневры на небольшом пятачке земли, показав, как легко управлять агромашинами:

«Эти тракторы действительно есть за что похвалить. Хорошая регулируемая навеска, а это значит, что не будет проблем с агрегированием с другими аппаратами. Еще одно преимущество - наличие компрессора для подкачки колес. Раньше рабочий процесс просто бы замедлился или вовсе остановился бы, пока не придет подмога. Согласитесь, в нашей работе время дорого! С машинами производства Ростсельмаш мы не опасаемся простоев»

«Комсомолка» благодарит аграриев за доброжелательное общение и желает высокой продуктивности в новом сезоне!